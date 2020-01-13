أمير تبوك يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة

محمود البلوي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة الاولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1441 / 1442 هـ وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة

واستهل سمو رئيس المجلس الجلسة بمناقشة التقرير التفصيلي للمشاريع التنموية المعتمدة والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز للجهات الحكومية في المنطقة والتي بلغت اجمالية اكثر من 11 مليار ريال شملت مشروعات بلدية في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز واعمال طرق واسكان وكهرباء وخدمات المياه وتصريف مياه الامطار وكذلك مشروعات صحية وتعليمية حيث وجه سموه رؤساء ومدراء الجهات المعنية بمتابعة ذلك والاسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة وما يمس المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة وتنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على مختلف الأصعدة وهو ما تسعى له الدولة رعاها الله واكد سموه على متابعة ما تقرر للمنطقة من مشاريع للجهات الحكومية في ميزانية العام المالي 1441 / 1442 هـ . كما ناقش سموه الموضوعات المرفوعة من اعضاء المجلس وتدراستها لجان المجلس والمدرجة على جدول الاعمال ومنها تنظيم الاستراحات والمخيمات والمحافظة على الغطاء النباتي. كما استعرض سموه وأعضاء المجلس الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي 1440/ 1441 هـ وماتم من قرارات وتوصيات حيال المواضيع المدروسة وما استجد بشأنها والتأكيد على متابعة ماتم الكتابة بشأنه للوزرات والجهات والمؤسسات الحكومية للمواضيع المرفوعة من المجلس.