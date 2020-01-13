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    يناير

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بالخطوات.. طريقة إضافة بيانات السجل التجاري في حساب المواطن

بالخطوات.. طريقة إضافة بيانات السجل التجاري في حساب المواطن
حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن بيانات السجل التجاري ، مشيراً إلى أنه يحق لأصحاب السجلات التجارية الحصول الدعم متى توفرت شروط الأهلية .

وأوضح حساب المواطن طريقة تسجيل بيانات السجل التجاري ،وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- اختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري ” .
2- اختيار مصدر الدخل ” سجل تجاري ” .
3- إضافة الدخل ، ثم الضغط على حفظ .

وأضاف حساب المواطن ، أنه في حال انطباق شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق يتم صرف الدعم للمستفيد ، ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي : هنا


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