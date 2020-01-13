بالخطوات.. طريقة إضافة بيانات السجل التجاري في حساب المواطن
أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن بيانات السجل التجاري ، مشيراً إلى أنه يحق لأصحاب السجلات التجارية الحصول الدعم متى توفرت شروط الأهلية .
وأوضح حساب المواطن طريقة تسجيل بيانات السجل التجاري ،وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- اختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري ” .
2- اختيار مصدر الدخل ” سجل تجاري ” .
3- إضافة الدخل ، ثم الضغط على حفظ .
وأضاف حساب المواطن ، أنه في حال انطباق شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق يتم صرف الدعم للمستفيد ، ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي : هنا
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