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    يناير

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المركز الوطني للقياس يعلن عن وظائف شاغرة

المركز الوطني للقياس يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتح المركز الوطني للقياس باب التقديم على وظائف قيادية شاغرة لحملة الماجيستير من الرجال والنساء ، وذلك للعمل بمسمى ” مدير عام الإعتماد المؤسسي ” .
وأعلن “قياس ” عن الشروط المطلوبة على النحو التالي :

– درجة الماجستير في إدارة التعليم أو نظم المعلومات (يفضل في الإحصاء).
– شهادات في إدارة المشاريع والجودة ،على سبيل المثال PMP / سيغما 6 تكون لها الأفضلية .
وحول موعد التقديم ، أكد المركز الوطني للقياس أن التقديم متاح بدءً من اليوم الإثنين الموافق 13 / يناير / 2020 ، وذلك من خلال الرابط التالي : هنا


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