المركز الوطني للقياس يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المركز الوطني للقياس باب التقديم على وظائف قيادية شاغرة لحملة الماجيستير من الرجال والنساء ، وذلك للعمل بمسمى ” مدير عام الإعتماد المؤسسي ” .

وأعلن “قياس ” عن الشروط المطلوبة على النحو التالي :

– درجة الماجستير في إدارة التعليم أو نظم المعلومات (يفضل في الإحصاء).

– شهادات في إدارة المشاريع والجودة ،على سبيل المثال PMP / سيغما 6 تكون لها الأفضلية .

وحول موعد التقديم ، أكد المركز الوطني للقياس أن التقديم متاح بدءً من اليوم الإثنين الموافق 13 / يناير / 2020 ، وذلك من خلال الرابط التالي : هنا