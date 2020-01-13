الهلال يسعى للفوز بملعب محيط الرعب 3 سنوات إضافية

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقرير صحفية عن تفاوض إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع إدارة جامعة الملك سعود لتجديد عقد استثمار استاد الجامعة “محيط الرعب ” .

وأكدت أن الهلال يسعى للتمديد لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 2023 ، إذ ينتهي العقد الحالي في نهية العام الجاري في نهاية 2020 .

الجدير بالذكر أن ملعب محيط الرعب شهد العديد من المباريات الهامة محلياً وعربياً وقارياً ، بالإضافة إلى فعاليات دولية ولقاءات زادت من موارد الندي الإقتصادية .

وكان الهلال قد وقع العقد الإستثماري مع الجامعة عام 2017 قابلاً للتجديد ، بتعاون الشريك لإستراتيجي السابق شركة “صلة ” .