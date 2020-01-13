أمر ملكي: خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً اليوم بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 352
التاريخ : 18 / 5 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
محمد المعيوف[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم متعه بصحة والعافيه وارجعه الينا سالماً غانماً بوافر من الصحه والعافيه وجازه سعيده ياحبيب الشعب ياملكنا الغالي الله لا يحرمنا منك ولا من ابناء الاسره المالكه البرره ويعين ولي العهد الوطني المخلص على المهمه الموكله اليه نحن معك بالدعاء ياملكنا وياولي العهد بالنصر والتمكين🙏
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90954 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين في الحل والترحال .. آمين ..
.. واذا العماني ما مد يده للسلام اكسرها له .. لايسوي معك سواته مع ولد زايد .. خلاه اضحوكة بين البدايد ..
خالد ابو عودة[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يوصلك ياملكنا الغالي المفدى سلمان إلى وجهتك بالسلامه ولك بعون الله وتوفيقه طيب الإقامة هناك ويرجعك لنا نحن شعبك السعودي الوفي بالسلامه سعيدا مسرورا بإذن الله وخير من أنبت صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد لإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفركم الى خارج المملكة وكما نحن لك جنود اوفياء سيدي نحن له كذلك.