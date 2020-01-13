اتخاذ أولى خطوات إقالة فالفيردي من برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” أن وكيل أعمال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، موجود حاليا في المدينة بعدما تلقى اتصالا من النادي للحضور والاجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو، للاتفاق على رحيل المدرب.

ومن المتوقع أن يصدر برشلونة قرار بإقالة فالفيردي خلال وقت لاحق بعد انتهاء اجتماع النادي مع وكيل أعماله لإنهاء كافة المتعلقات المالية بين الطرفين.

وعلى الرغم من ذلك يقوم فالفيردي تدريبات الفريق، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة غرناطة، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.