صورة عفوية لولي العهد وهو يتصفح هاتفه تثير إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة جديدة لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو يتصفح هاتفه يوم أمس الأحد في المخيم الشتوي في العلا بالتزامن مع استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العلا أظهرت عفويته وبساطت الشديدة في هذه المواقف .

وعكست مدى الحب والإعجاب والتقدير الذي يكنه المواطنون لولي العهد ، مٌشيدين بإنجازاته العظيمة وطموحاته التي بلغت عنان السماء.

وتفاعل المواطنون مع الصورة ، حيث علقت فرح عبدالرحمن قائلة:”يا من ضحكت نحس الدنيا بخير ..سبحان من هو حط فينا هالأحساس ،من وقتنا حنا السعوديين وضعنا غير..ومعك صار الوضع غير بكل مقياس”.

ودعا أبو عبدالله: الله يحفظه بحفظه رجل حارب الفساد وأبكى ملالي طهران وغيرهم ورفع شأن المملكة بين المجتمع الدولي.

ووصف بدر ولي العهد بقوله: ملامح عبدالعزيز، حكمة سعود، هيبة فيصل، قوة خالد، سياسة فهد، بسمة عبدالله، شجاعة سلمان.