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    يناير

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  3. «الجوازات» توضح موقف العمالة المنزلية المسافرة بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد

«الجوازات» توضح موقف العمالة المنزلية المسافرة بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد

«الجوازات» توضح موقف العمالة المنزلية المسافرة بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد
حمود العنزي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية آلياً بمجرد تسجيل خرج ولم يعد .

وقالت الجوازات أن هذا الإجراء يتم تلقائياً بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور 30 يوم من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة .

جاء ذلك رداً على مواطن تسائل حول مدى إلزامه بعمل تأشيرة خروج نهائي لعاملة سافرت للفلبين بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد ، وما إذا كانت تقع عليه مسؤولية حال عمل الخروج النهائي قبل انتهاء فترة إقامتها .


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