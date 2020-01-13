«الجوازات» توضح موقف العمالة المنزلية المسافرة بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد

حمود العنزي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية آلياً بمجرد تسجيل خرج ولم يعد .

وقالت الجوازات أن هذا الإجراء يتم تلقائياً بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور 30 يوم من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة .

جاء ذلك رداً على مواطن تسائل حول مدى إلزامه بعمل تأشيرة خروج نهائي لعاملة سافرت للفلبين بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد ، وما إذا كانت تقع عليه مسؤولية حال عمل الخروج النهائي قبل انتهاء فترة إقامتها .