المحكمة العليا في غينيا بيساو ترفض طعنا على فوز إمبالو بانتخابات الرئاسة

وكالات(صدى):

رفضت المحكمة العليا في غينيا بيساو،طعنَا قدمه المرشح الخاسر في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية دومينجوز سيموز بيريرا بحجة وقوع عمليات تزوير.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها اليوم ، إنه كان على المنافس بيريرا أن يتقدم بشكواه أولا إلى مفوضية الانتخابات قبل أن يطعن على النتيجة أمام المحكمة العليا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في غينيا بيساو فوز عمر سيسوكو إمبالو، رئيس الوزراء السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي، والتي حصل خلالها على نسبة 54 % من الأصوات.