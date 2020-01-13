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بالفيديو.. سر سقوط حجارة من السماء كالأمطار على سكان بلدة

بالفيديو.. سر سقوط حجارة من السماء كالأمطار على سكان بلدة
مانيلا(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد غريبة في الفلبين أظهرت سقوط أحجار صغيرة من السماء وكأنها وابل من الأمطار ، وسط تصاعد دخان كثيف غطى المنطقة .

وأثار الفيديو مخاوف كبيرة ، إلا أنه تبين أن بلدة مجاورة للمنطقة تشهد ثوران بركان وأن هذه الحجارة من أثر إنفجار البركان الذي هز المنطقة واستمر تأثيره لفترة طويلة .

الجدير بالذكر أن البركان “تال” الذي ثار في الفلبين يعد من أنشط البراكين ، وتسبب ف إجلاء آلاف الأشخاص وإلغاء رحلات جوية وموجة مد ، فضلاً عن احتمال حدوث توابع من الزلازل خلال ساعات أو أيام .


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