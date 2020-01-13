«الصحة»: لا تعديلات على لائحة الرعاية الصحية النفسية والرقية الشرعية مسموح بها

علي القحطاني(صدى):

نفت وزارة الصحة الأنباء المتداولة حول إقرار تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية .

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الإثنين أنه لا تعديلات جديدة وأن الرقية الشرعية مسموح بها في مستشفيات الصحة النفسية حسب الضوابط الشرعية .

وكانت أنباء قد تداولت عن تعديلات على اللائحة تسمح بالرقية الشرعية للمرضى بشروط منها عدم التدخل في الخطة العلاجية أو وصف حالة المريض ، كما تضمنت السماح بالأدوية الغير تقليدية بشروط وغيرها ، ما نفته الوزارة كلياً .