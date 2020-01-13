«الحصيني» يكشف بداية موسم الشبط ويحذر من شدة الصقيع

حمود العنزي(صدى):

كشف باحث الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن بدء موسم الشبط بعد غد الأربعاء ، والذي يُعرف بشدة برودته ويستمر لمدة 26 يوم .

وقا الحصيني أن موسم الشبط يبدأ في 15 يناير من كل عام ويسمى في الخليج ” بردالبطين ” ، وله نجمين مدة كل منهما 13 وم أولهما يسمى “النعائم “ويزداد فيه الصقيع ،والثاني يسمى”البلدة ” ويعرف بالبرودة أيضاً .

وقال أن موسم الشبط تقل فيه الزراعة بسبب شدة البرودة ، بينما تبدأ النخيل البواكير في الطلوع ، ويتميز بزيادة ساعات النهار عن الليل .