السفارة الألمانية تغازل الشعب السعودي بفطور أصيل

برلين(صدى):

قارنت السفارة الألمانية بالمملكة، اليوم الأثنين، بين وجبة الإفطار السعودية،والألمانية.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة صورتين للوجبة السعودية والألمانية وعلقت بالعربية: الفطور السعودي والفطور الألماني ايهما تفضل وليش؟.

وتفاعل المغردون مع تغريدة السفارة بعدد من التعليقات التي أكدت على أن الطعام السعودي لا يقارن بأخر فهو الأفضل على الإطلاق، فأوضح عدد من السعوديين أنهم رغم إقامتهم في ألمانيا إلا أنهم لا يتناولون إلا الطعام السعودي.