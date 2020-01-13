بالفيديو.. سوري غاضب يهدد الفنانة نانسي عجرم وزوجها بالقتل

بيروت(صدى):

كشف مقطع فيديو عن تهديد خطير للفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالقتل من مواطن سوري غاضب إنتقاماً من قتل زوجها الدكتور فادي الهاشم للشاب السوري في القضية المعروفة بـ” قتيل منزل نانسي عجرم ” .

وخلال الفيديو ، أكد الرجل السوري أن الفنانة اللبنانية وقعت في مشكلة وخيمة ، مشيراً إلى أن الثأر لن يموت ولن ينطوي وأنه لن يهدأ باله حتى يثأر للشاب السوري .

وقال : انتي يانانسي تعتبري شريكة مع زوجك في الجُرم .. فادي قتل عامد متعمد ينظر انه قتل واحد حشرة سوري ، بس الحشرة السوري لا نسكت له يا فادي .

وتابع : إما راح تنقتل انت وواحدمن ولاد نانسي ،أو تنقتل نانسي .. ، يانانسي كوني حذرة ، أنا أهدد على الهوا .

وكانت قضية القتيل السوري المتهم بها زوج الفنانة اللبنانية قد شهدت تطور كبير بعد التحقيقات الموسعة التي أعلنت عنها النيابة اللبنانية ، وكشفت عن مقتله بـ 16 رصاصة من الأمام والخلف ما أثار الجدل حول القضية الغامضة .