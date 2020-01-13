بدر العساكر يعلق على استضافة «آبي» في العلا: المكان والمكانة بالتقاء حضارتين

نايف السالم(صدى):

علق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على استضافة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في محافظة العلا أثناء زيارته للمملكة أمس الأحد .

ونشر “العساكر ” مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر ” يظهر الأحاديث الودية بين سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الياباني وسط الأناشيد الوطنية والترحيبية الأصيلة ، وسط حضور القيادات من الجانبين ما أضفى على الزيارة طابع خاص يرسخ العلاقات المتينة بين البلدين .

وقال معلقاً عليها : أصالتنا.. إطلالة للمستقبل وبها فخرنا، هي واحة في حضارتنا.. تسير قوافلها مثل التاريخ لتحتفي بضيوفنا .

وأضاف : دولة رئيس الوزراء الياباني في العلا .. المكان والمكانة بإلتقاء حضارتين .