وزير الطاقة: المملكة تضمن استقرار النفط في ظل التوترات
أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة على مواصلة بذل الجهود لإستقرار أسعار النفط خلال الفترة الحالية في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة ، مؤكداً أن المملكة ستبذل ما في وسعها لتوفير سعر مستدام للنفط .
وقال وزير الطاقة في مؤتمر للطاقة : ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية. في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا .
وأضاف أن المملكة بإعتبارها أكبر دولة مصدرة للخام في العالم ستسيطر على التحديات التي تواجه النفط في ظل الصراعات المشتعلة ، بإعتباره ركيزة للأمن العالمي مشيداً بدور الولايات المتحدة في التعاون .
اترك تعليقاً