وزير الطاقة: المملكة تضمن استقرار النفط في ظل التوترات

عادل الحربي(صدى):

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة على مواصلة بذل الجهود لإستقرار أسعار النفط خلال الفترة الحالية في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة ، مؤكداً أن المملكة ستبذل ما في وسعها لتوفير سعر مستدام للنفط .

وقال وزير الطاقة في مؤتمر للطاقة : ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية. في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا .

وأضاف أن المملكة بإعتبارها أكبر دولة مصدرة للخام في العالم ستسيطر على التحديات التي تواجه النفط في ظل الصراعات المشتعلة ، بإعتباره ركيزة للأمن العالمي مشيداً بدور الولايات المتحدة في التعاون .