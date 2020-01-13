«الأخصائي المعتمد» يستقبل أكثر من 1500 متدرب ومتدربة منذ انطلاقه

الرياض(صدى):

استقبل برنامج “الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية” أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، منذ أن أطلقته وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في شهر أبريل من العام الماضي 2019، وذلك لتمكين الموظف الحكومي المتدرب من الإلمام باللائحة التنفيذية نظرياً وعملياً.

ويهدف البرنامج التأهيلي المتخصص في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، إلى رفع كفاءة موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي الراغبين في الحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.

ويتكون البرنامج من 6 دورات متخصصة، تشمل جميع أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، كشغل الوظائف، وتطوير الموارد البشرية، والإجازات، وبيئة العمل، وإدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة.

ويخضع المتدربين والمتدربات من موظفي الجهات الحكومية الملتحقين بالبرنامج بعد اجتياز الدورات؛ لاختبار يؤهلهم للحصول على شهادة الاعتماد لأخصائي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية من وزارة الخدمة المدنية لمدة 5 سنوات.

وجرى تطوير البرنامج الذي يستهدف موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك سعياً من الوزارة لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها وتمكين موظفيها بما يحقق أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.