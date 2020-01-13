رئيس أرامكو: تكنولوجيا البترول تؤمن الطاقة في الأوقات الصعبة

عادل الحربي(صدى):

أكد ياسر الرميان؛ رئيس أرامكو، خلال مشاركته في مؤتمر تكنولوجيا البترول 2020 الدولي، على أهمية التكنولوجيا في قطاع الطاقة.

ولفت إلى ضرورة تطبيق التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في قطاع الطاقة؛ ليستطيع تأمين الطاقة حتى في الأوقات الصعبة.

وأضاف أن مجال الطاقة دخل إلى عصر جديد تزامنا مع 2020 ، في ظل المقاربات الخاطئة حول الاستغناء عن مزيج الطاقة التقليدي والتوجه لمصادر طاقة جديدة خلال سنوات قليلة.

وأوضح «الرميان» أن التغيرات الكبرى في مجال الطاقة تأخذ وقتا طويلا لتتحقق على أرض الواقع، مبينا أن قطاع الطاقة التقليدي لا يواجه حاليا منافسة حقيقة من الطاقة البديلة.

كما شدد على أهمية استغلال التكنولوجيا للتخفيف من الأثر البيئي للنفط والغاز وتوفير طاقة بأسعار مناسبة.