بالفيديو .. ملكة جمال تسقط على المسرح بشكل مثير للسخرية أثناء التتويج
شهد حفل اختيار ملكة جمال بلجيكا لعام 2020 موقف طريف لمرشحة سقطت على المسرح أثناء إختارها للتوتتيج.
وأظهر الفيديو المرشحة “سيلين فان أويستل ” على مسرح “بروكسيموس ” وهي تسقط على الأرض ثم وقفت سريعاً بعدما سقطت منها حمالة صدرها التي كانت باللون البيج لكنها تركتها وأكملت مسيرتها للتتويج في مشهد مثير للسخرية .
الجدير بالذكر أن سيلين فان أويستل حاصلة على دبلوم في القانون ، وكانت ملكة جمال عام 2019 ، كما توجت بلقب ملكة جمال مواقع التواصل الإجتماعي بفضل صورها على إنستجرام .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90932 ] نشر منذ 12 دقيقة
بزمهرير ,,