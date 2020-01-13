بالفيديو .. ملكة جمال تسقط على المسرح بشكل مثير للسخرية أثناء التتويج

بروكسل(صدى):

شهد حفل اختيار ملكة جمال بلجيكا لعام 2020 موقف طريف لمرشحة سقطت على المسرح أثناء إختارها للتوتتيج.

وأظهر الفيديو المرشحة “سيلين فان أويستل ” على مسرح “بروكسيموس ” وهي تسقط على الأرض ثم وقفت سريعاً بعدما سقطت منها حمالة صدرها التي كانت باللون البيج لكنها تركتها وأكملت مسيرتها للتتويج في مشهد مثير للسخرية .

الجدير بالذكر أن سيلين فان أويستل حاصلة على دبلوم في القانون ، وكانت ملكة جمال عام 2019 ، كما توجت بلقب ملكة جمال مواقع التواصل الإجتماعي بفضل صورها على إنستجرام .