أمطار رعدية غزيرة على جازان.. والدفاع المدني يحذر

تركي السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

كما تشهد محافظات منطقة جازان تدني في مدى الرؤية، على محافظات العارضة، و العيدابي، و فيفا، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشية الله – حتى الساعة 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.