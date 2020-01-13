«السعودية للكهرباء» تمازح المشتركين بصورة للتخفيف من ارتفاع الفواتير

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي للشركة السعودية للكهرباء عبر “تويتر” صورة من جهاز يستخدم في توليد الكهرباء، مطالباً المتابعين بمعرفة أسمه.

وجاء في سؤال الكهرباء للمتابعين تعليقاً على الصورة: «هل تستطيع التّعرف على اسم هذه الآلة .. ووظيفتها ؟»، ليتفاعل معه العديد من المواطنين بالكشف عن أسمها.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع سؤال الشركة؛ حيث شهدت التغريدات إجابات مختلفة ومتنوعة وطريفة، وحرص الحساب على الرد على أغلب الإجابات.

فقال أحد المغردين:” اعتقد ألة كاتبه من النوع القديم”، ورد الحساب: “لا بعيد سعادة العميد … حاول مره ثانية وخلك معنا راح نوضح تفاصيل هذه الصورة”، وتابع أخر ممازحًا: ” هذي اللي ترفع اسعار الكهرباء علينا.. وإذا ما سددنا خلطونا وسطها”.

واتفق أخرون على أنها تروبينه لتوليد الكهرباء، وقال أخرون إنها: “stator part of Ac generator”، وجميعها إجابات صحيحة بنسبة كبيرة وفقًا للحساب.

وجاء منشور الكهرباء التفاعلي، والذي اعتبره البعض منشور طريف، تزامنًا مع غلاء أسعار الكهرباء؛ ليُخفف من المعاناة التي قد تقع على البعض جراء هذا الارتفاع.