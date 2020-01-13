قطر تنتهك حرمة الميت بفيديو مزيف من عزاء قابوس للوقيعة بين عمان والامارات

نايف السالم(صدى):

يواصل النظام القطري الإساءة للدول التي اتخذت موقف صارم تجاه السياسات التخريبية لقطر في المنطقة ، وتأجيج الفتنة والوقيعة بين أبناء الدول الخليجية ، دونما احترام لتعاليم الدين الإسلامي أو العادات والتقاليد العربية ..

فبينما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس –يرحمه الله – في عمان ، وحرص السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد على إستقباله وتوديعه على أفضل وجه ، حاول النظام القطري الترويج للإنتقاص من توديع السلطان هيثم للشيخ محمد بن زايد في فيديو مبتور .

و سارعت خلايا الإخوان الإرهابية في نشر الفيديو دونما إحترام لعزاء الشعب العماني أو تعاليم الدين الإسلامي ، في محاولة زائفة لبث الوقيعة بين الإمارات وسلطنة عمان إذ تحرص كلا البلدين على العلاقات الأخوية التاريخية والتي كانت ولا تزال نموذج يُحتذى به .

وتداول نشطاء فيديو نادر يوثق إصرار السلطان قابوس على مرافقة الشيخ زايد إلى باب الطائرة وإصرار الأخير في مشهد آخر على عدم مرافقته لتوديعه ، وحسن استقبال وتوديع الشيخ محمد بن زايد خلال عزاء السلطان قابوس بما يكشف أكاذيب النظام القطري ، لذي لا يحترم التقاليد العربية وأصالة الشعب العماني وكرمه .