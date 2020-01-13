سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من السفر لمدينة تقيتاي نظراً لنشاط بركان تال

مانيلا(صدى):

حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين المواطنين من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين، نظراً لنشاط بركان تال، مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو اكينو الدولي، حتى اشعار آخر بسبب وصول أدخنة ( بركان – تال ) إلى المطار.

ودعت الموطنين أنه في الحالات الطارئة نرجو التواصل على أرقام التالية: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين الطوارئ:0063188073636 -00639178936565 أو عن طريق إيميل السفارة PHEMB.MOFA.GOV.SA .