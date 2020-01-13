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خالد يوسف يدعو لإنشاء أكاديمية فنون سعودية ويعلن استعداده للتعاون

خالد يوسف يدعو لإنشاء أكاديمية فنون سعودية ويعلن استعداده للتعاون
القاهرة(صدى):

أكد المخرج المصري خالد يوسف على المستقبل الواعد للسينما السعودية خلال الفترة المقبلة ، وأنها سيكون لها مكانة كبيرة على غرار الطرب السعودي الذي احتل مكانة مميزة على المستوى العربي .

واقنترح “يوسف ” أثناء زيارته للمملكة إنشاء أكاديمية متخصصة في مجال الفنون بالمملكة ، لتخريج جيل مسلح بالعلوم والتقنيات الحديثة لتقديم أعمال فنية قادرة على المنافسة عربياً ودولياً، وفقاً لـ”عكاظ ” .

كما اقترح بعض الخطوات لوضع السينما السعودية على الوجهة الصحيحة ، كوجود شراكات فنية مع دول أخرى ، مشيراً إلى أن مصر لن تبخل بخبراتها في مجال السينما على دفع عجلة الفن في المملكة للأمام .

كما أعلن “يوسف ” عن استعداده لإخراج فيلم سينمائي سعودي ، أو تصوير فيلم مصري في مناطق تاريخية بالمملكة .


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