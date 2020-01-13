سيميوني وزيدان يعلقان على خطأ فالفيردي المتعمد

ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بأداء لاعب ريال مدريد فيدريكو فالفيردي، والذي ارتكب خطأ متعمدًا لمنع الأتلتي من تسجيل هدفُا في شباك الملكي بكأس السوبر الإسباني أمس في جدة.

وحقق الريال فوزًا ثمينًا برباعية مقابل هدف بركلات الترجيح، دون أهداف؛ إلا أنه كانت الفرصة سانحة لفوز الأتلتي قبل نهاية الوقت الإضافي بخمس دقائق حيث انفرد ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو بالمرمى وكان يملك فرصة لهز شباك ناديه السابق.

لكن موراتا تعرض لخطأ خارج المنطقة بعد تدخل قوي من فالفيردي الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة وغادر الملعب.

وقال سيميوني: كانت أهم لحظة في المباراة لأنه لو استمر اللعب كان يمكن أن يأتي الهدف.

وأضاف المدرب الأرجنتيني الذي كان يشتهر كلاعب بتدخلاته القوية: لقد قلت له إنه لا يجب أن يشعر بالقلق لأن أي لاعب مكانه كان سيفعل ما فعله ولقد فعل ما يجب فعله.

وقال المدرب”لقد فعل شيئا رائعا. هذا ما كان ينبغي فعله ولقد اعتذر بعد ذلك إلى موراتا“.

وأضاف: ”فيدريكو فاز بالجائزة وهو يستحقها لكن يستحقها أيضا جميع اللاعبين في الفريق على المجهود الذي بذلوه“.