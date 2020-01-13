ضم 5 نساء للجنة تسمية الشوارع بجدة
ضمت أمانة محافظة جدة 5 سيدات ”أكاديميات”، للجنة المعاد تشكيلها لتسمية الشوارع والميادين في المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد البقمي إن المنضمين هم: الدكتورة هيفاء رضا محمد جمل الليل، والدكتورة سهير حسن القرشي، والدكتورة سلوى سعد الغالبي، والدكتورة نادية محمد صالح مشهور باعشن، والدكتورة رجاء يحيى أحمد الشريف.
وأشار إلى أن اللجنة تعتمد في تسمية الشوارع على معجم الأسماء المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى الأسماء المقترحة من قبل اللجنة أو إعادة تسميتها، بحسب فئاتها المقسمة إلى، شوارع محورية، و بينية داخل الأحياء، أو ممرات.
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