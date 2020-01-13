ضم 5 نساء للجنة تسمية الشوارع بجدة

نايف السالم(صدى):

ضمت أمانة محافظة جدة 5 سيدات ‏‏”أكاديميات”، للجنة المعاد تشكيلها لتسمية الشوارع والميادين ‏في المحافظة.‏ ‏

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد البقمي إن المنضمين هم: الدكتورة هيفاء رضا محمد جمل ‏الليل، والدكتورة سهير حسن القرشي، والدكتورة سلوى سعد ‏الغالبي، والدكتورة نادية محمد صالح مشهور باعشن، والدكتورة ‏رجاء يحيى أحمد الشريف‎.

وأشار إلى أن اللجنة تعتمد في تسمية ‏الشوارع على معجم الأسماء المعتمد من قبل وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية إضافة إلى الأسماء المقترحة من قبل اللجنة أو ‏إعادة تسميتها، بحسب فئاتها المقسمة إلى، شوارع محورية، و ‏بينية داخل الأحياء، أو ممرات.‏