ترامب: «آخر همي تفاوض إيران معنا»

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه لا ينتظر تفاوض إيران مع أمريكا، موضحًا أن الأمر متروك كليًا لهم.

وقال ترامب عبر حسابه الشخصي على “تويتر” : «يرى مستشار الأمن القومي اليوم أن العقوبات والاحتجاجات “تخنق” إيران ، وسيضطرون للتفاوض».

وتابع الرئيس الأمريكي: «في الواقع، انا “آخر همي” ان يفاوضوا. الأمر متروك لهم تمامًا، باستثناء الأسلحة النووية و”قتل المحتجين».

وارتفعت حدة الحوار بين أمريكا وإيران؛ على خلفية استهداف ترامب للإرهابي قاسم سليماني بضربة جوية أسفرت عن مصرعه ومصرع عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي.

وتواصل أمريكا فرض العقوبات على إيران للسيطرة على مماراساتها الإرهابية في المنطقة.