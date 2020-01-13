مقطع جديد يكشف ملامح مقتحم فيلا نانسي عجرم بدون قناع
نشر المسؤول الإعلامي لمكتب نانسي عجرم إيلي أبو نجم، مقطعا جديدا من كاميرات المراقبة، ظهر خلاله وجه مقتحم منزلها، قبل وضعه للقناع.
وبذلك أصبح بالإمكان التأكد من هوية اللص الذي قتله طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم، زوج نانسي.
وظهر اللص مكشوف الوجه، يتجول غير ملثم بحذر، ليتعرف إلى محيط الفيلا ويستكشفها من خارجها قبل ساعة من منتصف ليلة أول يوم بالعام الجديد.
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مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3177 ] نشر منذ 17 دقيقة
ماهو رأي المتعاطفين من العامة او من المحامين الذين هبوا للدفاع عن لص ومجرم واخترعوا القصص والأعذار طبعا لن يهمكم شيء طالما انكم لستم انتم من تعرض بيته وأسرته لخطر جسيم ولن تتوقفو حتى لو صدر حكم البراءة من تهمة القتل العمد لرب الأسرة التي عانت من هذا المجرم ومن يقف معه