ربة منزل تقتل طفلًا انتقامًا من والدته التي فضحتها!
أقدمت ربة منزل مصرية، على قتل طفل، انتقاما من والدته التي رددت أنها سيئة السمعة وترتبط بعلاقات محرمة مع عدد من الرجال.
وكانت الشرطة تلقت بلاغا، من مزارع بتغيب ابنه صاحب الـ 3 سنوات، وعقب يوم من اختفاءه عُثر على جثته موضوعه أسفل كنبة بالمنزل.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة، ربة منزل تقيم بذات المنطقة، وبمواجهتها اعترفت بأنها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدته التي رددت في المنطقة أنها سيئة السمعة.
وأوضحت المتهمة أنها استدرجت المجني عليه للعب مع أطفالها، وقامت بخنقه بيديها، ووضعه في حقيبة ملابس، والذهاب به إلى منزل والده، واستخرت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل الكنبة.
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 13 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1694 ] نشر منذ 13 دقيقة
اللي يسافر مصر هذا وشلون يطمن على نفسه انهم ما يذبحونه بصراحة كمية القتل الشخصي اللي في مصر ليس لها مثيل في العالم العربي ولاتفه الاسباب.
لسجاير. لفلوس. لاجل عشيق. وعلشان شتمه واهانه. وعلشان ارث.
طبعا انا ما اتكلم عن كل المصريين انا اتكلم عن القتلة.
الناس اللي تسافر صارت تخاف من مصر لانها ما تضمن حياتها خصوصا بعد قتل السعودي الشايب من قبل مرافقه ثم الحرمة الكويتية وبنتها اللي قتلهم واحد اشتغل عندهم بالكويت واكرموه واخرها الحارثي.
سبق وقلنا بان القتل غي مصر اصبح ظاهرة مع الاسف والقتل عندهم مثل شرب الماء والدليل كل يوم عشرات حالات القتل.