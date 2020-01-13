«احتشام» زوجة رئيس وزراء اليابان في المملكة درسًا لمخالفين الذوق العام

علي القحطاني(صدى):

لفتت قرينة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأنظار بإطلالتها خلال تواجدها بالمملكة، برفقة زوجها على رأس وفد ياباني رفيع المستوى، وهي تضع وشاحا على رأسها.

وبالنظر إلى ما يتم القبض عليهم بسبب مخالفاتهم للذوق العام، ورغبة البعض في عدم الالتزام بالزي المحتشم، نجد إطلالة زوجة آبي درسًا لهولاء.

يذكر أن أكييه آبي قرينة رئيس وزراء اليابان، زارت أمس الأحد، جمعية الأطفال المعاقين بالرياض في إطار جولة لرئيس الوزراء الياباني إلى منطقة الشرق الاوسط لمدة 5 أيام، زيارة يستهلها بالرياض، تسعى من خلالها طوكيو للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.

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