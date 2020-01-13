حكم منع الرجال من التعدد إلا بإذن القاضي

القاهرة(صدى):

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلا بعد موافقة القاضي.

وأوضحت الإفتاء، أن تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع للرجال أصالة، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل.

وأشارت إلى أن القضاء لا يرجع إليه في العقود ابتداء، وإنما يرجع إليه عند الضرر أو النزاع في الآثار المترتبة عليها.

وأكدت أن الإسلام أباح للمسلم التزوج بأكثر من واحدة، وجعل الحد الأقصى للجمع بين الزوجات أربعا، وهذا كله محل إجماع.