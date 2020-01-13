سفير دولة يحاول اغتصاب وافدة داخل مكتبه!

خالد الظفيري(صدى):

رفعت وافدة آسيوية بالكويت، دعوى جنائية ضد سفير بلادها لدى الدولة، اتهمته فيها أنه راودها عن نفسها مرات عدة، واستدرجها إلى مكتبه وحاول اغتصابها.

وتعمل المدعية اختصاصية اجتماعية لدى سفارة بلادها، حيث تتولى متابعة وتنسيق الشؤون والمناسبات الاجتماعية الخاصة بأفراد جاليتها.

وأوضحت أنه كان في البداية كان السفير لا يتكلم معها إلا في الأمور المتعلقة بالعمل، لكنها لاحظت أنه بدأ لاحقاً في الاتصال بها هاتفياً في منتصف الليل، وهو تحت تأثير الخمر ليراودها عن نفسها، لكنها رفضت بأدب جميع محاولاته المتكررة.

وأشارت إلى أن السفير اتصل بها هاتفياً وطلب منها أن تأتي إلى مكتبه في مقر السفارة ليتناقشا في أمور مهمة لا يمكنه أن يناقشها عبر الهاتف، ولدى وصولها، لاحظت أنه أمر مدير مكتبه بإلغاء جميع المواعيد الأخرى وأن يدخلا إليه في مكتبه، وبعد قليل انصرف السكرتير تاركاً إياها مع السفير، ففوجئت بأنه نهض وأغلق باب المكتب من الداخل ثم حاول يتحسّس جسدها بطريقة غير لائقة محاولاً اغتصابها.