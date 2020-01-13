رصد شبهات بالتلاعب في صكوك حول المنطقة المركزية للحرمين
باشرت النيابة العامة تشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات الصادرة مقابل نزعها حول المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.
ويأتي ذلك بعد رصد الجهات المختصة شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، تزامنا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري والوظيفي.
وكانت التحقيقات في دائرة الفساد في النيابة العامة أظهرت وجود شبهات حول صكوك وتعويضات، ما استوجب المتابعة والرفع بذلك لجهات الاختصاص واستكمال ما يلزم حيالها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 884 ] نشر منذ 49 دقيقة
نعم..هذا صحيح ووصل قلة الحياء والخوف..قبل أكثر من 6 سنوات كان علنا اعلانات تطلب تطبيق صكوك على أراض بمساحات كبيرة في المنطقة المركزية وبحكم أني من أبناء المنطقة سابقا اعرف عنها وعن العوائل الشهيرة من مطوفيين وتجار
والآن منتظرين تعويضات لبيت صكه عمره أكثر من 80 عام
يبعد عن نفق المشاه للحرم 200 متر تقريبا يطل على شارع الكعبة
وعلقت كثيرا على هذه الجرائم، في مواقع عقارية وصحف للتنبيه والتحذير.
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