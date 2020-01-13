طلبت منه الانصراف فحبسها..ليلة حمراء تنتهي بجريمة قتل

القاهرة(صدى):

شهد أحد الأحياء المصرية، جريمة قتل مروعة ضحيتها سيدة على يد رجل جمعته بها علاقة محرمة.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا، من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة سيدة، بداخل «سجادة».

وبالانتقال لموقع البلاغ، والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عشيق المتوفاة وتم ضبطه من خلال أحد الأكمنة.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بزعم قيام المجني عليها باستفزازه، عندما حضرت إلى شقته السبت الماضي، لقضاء ليلة حمراء معه.

وأوضح أن المجني عليها طلبت منه الانصراف وعندما رفض وقعت بينهما مشاجرة قام على أثرها باحتجازها داخل الشقة.

وأشار إلى أنها هددته بإبلاغ الشرطة باحتجازها ومحاولة اغتصابها، فلم يشعر بنفسه إلا وهو يقوم بقتلها لتفارق الحياة.