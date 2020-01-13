بعد تصدر الهلال..السماري للنصراوية: «رأس المجلس للكبار فقط»
وجه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، رسالة مثير للجدل، لفريق النصر، وذلك عقب استعادة الهلال لصدراة الدوري بعد فوزه أمام الوحدة 3-1.
وقال السماري: بداية طيبة لفريق النصر نتمنى أن يستفيد منها إعلامه لأنها تعيد لنا عاداتنا وتقاليدنا وهي احترام الصغير للكبير.
وتابع: قبل نهاية مباراة الهلال والوحدة ترك النصر رأس المجلس (سلم الترتيب) وغادر متجهاً إلى مكانه الطبيعي احتراماً للكبير الزعيم.
واختتم السماري رسالته، قائلا: في مجتمعنا السعودي رأس المجلس للكبار فقط.
يذكر أن نادي الهلال تصدر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.
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