بعد تصدر الهلال..السماري للنصراوية: «رأس المجلس للكبار فقط»

ماجد محمد(صدى):

وجه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، رسالة مثير للجدل، لفريق النصر، وذلك عقب استعادة الهلال لصدراة الدوري بعد فوزه أمام الوحدة 3-1.

وقال السماري: بداية طيبة لفريق النصر نتمنى أن يستفيد منها إعلامه لأنها تعيد لنا عاداتنا وتقاليدنا وهي احترام الصغير للكبير.

وتابع: قبل نهاية مباراة الهلال والوحدة ترك النصر رأس المجلس (سلم الترتيب) وغادر متجهاً إلى مكانه الطبيعي احتراماً للكبير الزعيم.

واختتم السماري رسالته، قائلا: في مجتمعنا السعودي رأس المجلس للكبار فقط.

يذكر أن نادي الهلال تصدر جدول ترتيب الدوري بـ30 نقطة؛ فيما جاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.