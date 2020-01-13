«ديبيجو الخارق»..سلحفاة ذكر تزوج 800 مرة لحماية نوعه من الإنقراض

ساكرمينتو(صدى):

استطاع ذكر سلحفاة ينتمي لنوع كان في يوم من الأيام مهددا بالإنقراض، أن ينقذ سلالته كلها وجعل أعدادهم تقترب من الطبيعي.

وتزوج ذكر السلحفاة ويدعى «ديبيجو»، 800 مرة، أنجب فيها 2000 سلحفاة، لإنقاذ جنسه من الانقراض.

وكان «ديبيجو» واحدا من مجموعة من السلاحف التي تم اختيارها في الستينيات للمشاركة في برنامج للتكاثر في جزيرة سانتا كروز، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكاليفورنيا.

ولم يكن هناك سوى اثنين من الذكور و12 من الإناث من نفس النوع، على قيد الحياة.

وبعد مرور أكثر من 60 عامًا على بداية برنامج التكاثر، نجح دييجو في إنجاب أكثر من 2000 سلحفاة، وقررت وزارة البيئة في الإكوادور إنهاء برنامج التكاثر، وهو ما أكده دعاة الحفاظ على البيئة في حدائق جالاباجوس الوطنية.