معلومات قانونية.. الفرق بين بطلان العقد وفسخه 

عادل الحربي(صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة في ساحات المحاكم عن الفرق بين بطلان العقد وفسخه، نظرا لأن عالم العقود لا يخلو من عقد منفذ، وآخر أُدرج في طيات عدم الالتزام التعاقدي أو عقد لم ينعقد أساسا.

ويطرأ أحيانا تغير بالمفردات المستخدمة أحكاما وآثارا مختلفة في العقود، ولذلك نسلط الضوء على مفردتين لهما معان مختلفة، والتي قد تكون لدى غير المختصين بمعنى واحد، وهما «بطلان» العقد وفسخه.

فالبطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد فالعقد نشأ معيبًا، أما في الفسخ فأركان العقد سليمة مستوفية لشروطها لكن يمتنع أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه فيطلب الطرف الآخر الفسخ.

وفي حال إذا كان البطلان جزاء لعدم اكتمال أركان العقد فإن الفسخ جزاء لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه ولذلك لا يكون الفسخ إلا في العقد الملزم للجانبين.