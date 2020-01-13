بالفيديو..إعلامية عراقية تحاول التماسك على الهواء بعد علمها بوفاة أخيها

بغداد(صدى):

ظهرت الإعلامية العراقية، سحر عباس مقدمة برنامج (القرار لكم)، خلال تقديم حلقة أمس، وقد بدى عليها الحزن الشديد.

وأوضحت عباس، أن سبب الحزن الواضح عليها، هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وقالت الإعلامية العراقية، إنها رغم علمها بوفاة أخيها الأكبر سناً قبل دقائق مـن بدء الحلقة، استمرت في التقديم.

وأضافت: تعودنا حياتنا الشخصية تكون خارج الاستديو، لذا ساستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد، مقدمة اعتذراها للمشاهدين.

ويشهد العراق تظاهرات للمطالبة بوقف التدخل الإيراني، أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً، فيما تعرض الناشطون أيضا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.

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