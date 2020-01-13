أوتكين متهكما من قفزة رونالدو:« هكذا يقفز الرجال يا كريستيانو»

ماجد محمد(صدى):

عرض الصحفي والمدون الرياضي الروسي، فاسيلي أوتكين، عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام” صورة لقفزة بيليه الشهيرة، لمقارنتها بقفزة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسخر أوتكين من قفزة رونالدو خلال تعليقه على صورة بيليه قائلا: “هكذا يقفز الرجال يا كريستيانو، وهذا ليس ارتداء للجوارب النسائية”.

وكان رونالدو سجل هدفا رائعا بالرأس بعد قفزة “خرافية” حيث ارتقى 74 سم من الأرض، وقاد فريقه يوفنتوس إلى الفوز على سامبدوريا (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما 18 ديسمبر الماضي، وذلك في الجولة 17 من الدوري الايطالي لكرة القدم.