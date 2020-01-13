وظائف شاغرة في جامعة جازان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جازان، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على سُلّم المستخدمين، وبند الأجور، عن طريق المسابقة الوظيفية الموجهة للمواطنين (رجال) الذين تتوافر لديهم المؤهلات العلمية، والخبرات العملية.

ومن جانبه، دعا موسى محرق، المتحدث الرسمي للجامعة، الراغبين في دخول المسابقة ممن تتوافر فيهم الشروط إلى التقدم حضوريًّا بمستنداتهم لمقر كلية إدارة الأعمال “الإدارة العليا سابقًا”.

وأوضح ” محرق ” أن ذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 18/ 05 / 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حتى الثانية عشرة ظهرًا؛ لافتًا إلى أن المسابقة الوظيفية مخصصة لمن ليسوا على رأس العمل الحكومي، أو من كانت له خدمة سابقة بالدولة.

وقال أن من شروطها أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة، وألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا لوظيفة مراسل، وألا يقل عن سبعة عشر عامًا لوظيفة سائق أو عامل؛ فيما يتم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة هنـــــــــــا.