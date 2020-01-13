النصر يسعى لاستقطاب 3 لاعبين

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي النصر إلى التعاقد مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق للعودة على المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والحصول على دوري أبطال آسيا.

ويرغب النصر في ضم عبدالمجيد الصليهم، وعبدالمجيد السواط، ثنائي خط وسط الشباب والتعاون على الترتيب، كما أن فواز الصقور، نجم نادي الوحدة، دخل دائرة اهتمامات النصر، كأقرب الصفقات الشتوية في يناير الحالي، بحسب تقارير صحافية.

ويلتقي النصر، فريق العدالة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي؛ ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مكة المكرمة.