بالفيديو.. شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من بيكيه 

بوغوتا(صدى):

تحدثت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، عن سر عدم عقد قرانهما رسميا، بالرغم من أن علاقة حميمية تربطهما منذ عشر سنوات، ولديهما طفلان.

وأبانت شاكيرا سبب عدم زواجها من بيكيه خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”: “بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج”.

ولفتت شاكيرا:” لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة – الثمرة المحرمة. أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه”.