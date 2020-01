بالفيديو.. شاكيرا تكشف سبب عدم زواجها من بيكيه 

تحدثت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، عن سر عدم عقد قرانهما رسميا، بالرغم من أن علاقة حميمية تربطهما منذ عشر سنوات، ولديهما طفلان.

وأبانت شاكيرا سبب عدم زواجها من بيكيه خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”: “بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج”.

ولفتت شاكيرا:” لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة – الثمرة المحرمة. أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه”.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ

— 60 Minutes (@60Minutes) January 6, 2020