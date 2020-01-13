بالفيديو.. « صحة المدينة » تعلق على صورة المريض المنسدح على الأرض

عادل الحربي(صدى):

اعتذر مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، محمد الخلاوي، عن صورة المريض المنسدح على الأرض، قائلا:” باسمي وباسم كل منسوبي الشؤون الصحية نعتذر عن صورة المريض المنسدح على الأرض، فهذه الصورة لا تمثل صحة المدينة ولا أداء زملائي ولكن الصورة لها تفسير”.

ولفت الخلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية:”المريض كبير في السن، وحالته من الحالات التي ننصح فيها دائمًا بالتوجه لمركز صحي تقدم فيها الخدمة بشكل أفضل وأسرع وبجودة أعلى، وترك الطوارئ للحالات المتقدمة التي تحتاج لتدخل سريع”.

وأوضح الخلاوي:”نعرف أن أمامنا تحديات، وأن أهل المدينة ينتظرون أشياء كثيرة في منظومة الخدمة الصحية، وهناك مجموعة إصلاحات نعمل عليها في المرحلة القادمة”.