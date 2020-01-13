الغيرة تدفع سيدة أعمال لتعذيب خادمتها بطريقة بشعة 

باريس(صدى):

قامت سيدة أعمال بولندية مقيمة بفرنسا، بتعذيب خادمتها بطريقة بشعة، حيث أوثقت قدميها ويديها بالحبال، ثم حلقت شعرها بشفرة حلاقة.

وتعود الواقعة عندما شكت سيدة الأعمال في وجود علاقة عاطفية بين الخادمة وصديقها، حيث دفعتها الغيرة لتعذيب الخادمة وكيها في أماكن متفرقة من الجسم، على مدار أسبوع كامل.

وتفصيلا، ورد بلاغا لشرطة نجدة مارسيليا، يفيد بقيام صديقته سيدة الأعمال البولندية بتوثيق خادمتها بالحبال حتى أفقدتها الحركة تماماً، ثم عذبتها عن طريق الكي بالنار، وعلي الفور ك، باشرت الشرطة البلاغ وأطاحت بسيدة الأعمال لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.