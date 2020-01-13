بالفيديو.. خبير أمن معلومات: نظام الدفع الإلكتروني paypal خطير وسهل الاختراق

علي القحطاني(صدى):

محمد السريعي خبير أمن المعلومات، الإجراءات الوقائية للتغلب على ثغرة في نظام الدفع الإلكتروني paypal تسمح بسرقة أموالك، والتي حذر منها الأمن السيبراني.

وقال خبير أمن المعلومات خلال مكالمة هاتفية خلال برنامج ” ياهلا ” : إن نظام الدفع الإلكتروني paypal، خطير جدًا حيث هدف عالي الجودة للهاكرز، لأنه مربوط بحساب الفيزا أو الماستر كارد، حيث يتمكن الهاكرز عن طريقه من الوصول إلى المعلومات.

وأضاف : يجب على المستخدمين تفعيل خاصية التحقق الثنائي وتغيير كلمة المرور، حتى لايتم الاختراق بسهولة.