طالبة تروي قصة اعتداء زميلتها عليها بالضرب في الجامعة

نايف السالم(صدى):

روت طالبة تدعى رغد محمد تقيم بالرياض، قصتها الأليمة حيث تعرضت للضرب المبرح من زميلة لها في إحدى الجامعات بالمملكة عندما رفضت المجني عليها أن تلبي أحد الطلبات الشخصية التي طلبتها منها المعتدية.

وقالت الفتاة عبر حسابها على ” تويتر ” ساردة قصتها: ” تعرضت لضرب على يد طالبه مسترجلة ومعضلة فنتج عنه إصابات متفرقه في الجسم وفتق في المعدة لا أزال أعاني منه “.

وأكدت الطالبة، أن لديها تقارير طبية من مستشفى الملك سلمان تثبت صحة أقوالها؛ فيما ناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمساعدتها غي أخذ حقها؛ حيث لم تستجب الجامعة لشكواها رغم مرور شهر.

وأشارت الفتاة إلى أنها قدمت شكوى للجامعة ولكنها قوبلت بالرفض والتعسف الشديد، على حد قولها، لوجود صلة قرابة بين المعتدية عليها وإحدى موظفات الجامعة، مضيفة: ” لمن يجادل في جنسيتي فانا سعودية اباً عن جد واتحفظ عن ذكر العائلة استجابه لطلب والدي “.