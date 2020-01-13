بالفيديو.. صدمة ضيف على الهواء بعد إعلان خبر مقتل زميله

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صدمة المحلل السياسي على المهداوي بخبر مـقتل زميله الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد أثناء استضافته على قناة “العربية”.

وجاء ذلك خلال استضافة مذيع “العربية” للمحلل السياسي علي المهداوي، للحديث عن أخر تطورات الشأن العراقي، وفي ختام اللقاء أعلن عن وفاة المراسل والناشط السياسي أحمد عبد الصمد.

وفوجئ المذيع أن الضيف يعرف الإعلامي القتيل، وظل للحظات صامتا، يحاول أن يتمالك نفسه.

وكان المراسل الصحفي لقناة “دجلة” أحمد عبد الصمد قد تعرض لرصاصة مباشرة في الرأس قضت على حياته أمس السبت.