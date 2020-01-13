بالفيديو.. غوميز لآل الشيخ:«عد سالما لنشرب القهوة العربية معا»

ماجد محمد(صدى):

عرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على حسابه في موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب الهلال المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وبعت قوميز، الذي سمى نفسه “الأسد”، التحية لآل الشيخ، كما تمني له عاما سعيدا، ودعا له بالشفاء، والعودة سريعا، بصحة جيدة، حتى يشربا القهوة العربية معا.

وقال آل الشيخ في رده على رسالة قوميز: “إن شاء الله يا أسد الشباك”، كما أرفق آل الشيخ صورة لعلمي المملكة وفرنسا.