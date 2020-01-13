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بالفيديو.. غوميز لآل الشيخ:«عد سالما لنشرب القهوة العربية معا»

بالفيديو.. غوميز لآل الشيخ:«عد سالما لنشرب القهوة العربية معا»
ماجد محمد(صدى):

عرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على حسابه في موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب الهلال المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وبعت قوميز، الذي سمى نفسه “الأسد”، التحية لآل الشيخ، كما تمني له عاما سعيدا، ودعا له بالشفاء، والعودة سريعا، بصحة جيدة، حتى يشربا القهوة العربية معا.

وقال آل الشيخ في رده على رسالة قوميز: “إن شاء الله يا أسد الشباك”، كما أرفق آل الشيخ صورة لعلمي المملكة وفرنسا.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 30 دقيقة

طبيعي لانه هو اللي اعتمد لكم الملايين

[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 13 دقيقة

اخلاق عاليه من غير مسلم وردود للاسف سيئه من مسلمين — لنرتقي ونجعل من انفسنا قدوه تظهر كم هو ديننا رائع واننا قلوب مفتوحه حتى لمن هم على غير ديننا — كما فعلها نبينا عليه افضل الصلاه والسلام من قبل

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