بالفيديو.. غوميز لآل الشيخ:«عد سالما لنشرب القهوة العربية معا»
عرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على حسابه في موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب الهلال المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز.
وبعت قوميز، الذي سمى نفسه “الأسد”، التحية لآل الشيخ، كما تمني له عاما سعيدا، ودعا له بالشفاء، والعودة سريعا، بصحة جيدة، حتى يشربا القهوة العربية معا.
وقال آل الشيخ في رده على رسالة قوميز: “إن شاء الله يا أسد الشباك”، كما أرفق آل الشيخ صورة لعلمي المملكة وفرنسا.
ان شاء الله يا أسد الشباك👍🇸🇦🙏🏻❤️🇫🇷 pic.twitter.com/BzZdGtqmj3
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 12, 2020
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 30 دقيقة
طبيعي لانه هو اللي اعتمد لكم الملايين
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 13 دقيقة
اخلاق عاليه من غير مسلم وردود للاسف سيئه من مسلمين — لنرتقي ونجعل من انفسنا قدوه تظهر كم هو ديننا رائع واننا قلوب مفتوحه حتى لمن هم على غير ديننا — كما فعلها نبينا عليه افضل الصلاه والسلام من قبل