فضائح متكررة.. أمير قطر يدفع المليارات لإيران وحماس والحوثي لـ« تخريب » المنطقة

طلال الضوي(صدى):

تعهد أمير قطر، تميم بن حمد، بمساعدة إيران بدفع التعويضات(الطائرة PS752) 3.7$ مليار)، لافتا إلى أن الدوحة تستمر بتمويل حماس والحوثي.

وطلب تميم من الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة الدوحة للقاء قيادات أمريكية وإسرائيلية مهمة، داعيا لتشكيل مجلس تعاون قطري فارسي أمني اقتصادي.

وأوضح تميم بن حمد، في مؤتمر صحافي مشترك بطهران أن “الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد”، مردفا: “زيارتي لطهران تأتي في وقت حساس في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء الإيرانيين على أن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد”.

وأحاطت زيارة أمير قطر إلى إيران علامات استفهام عديدة، حيث تعد المرة الأولى منذ توليه منصب أمير البلاد في العام 2013، تحديدا في ظل الأزمة الدولية التي تواجهها طهران بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ولم تلقَ زيارة تميم إلى إيران ترحيبا عربيا، خاصة لدى الكتاب والمفكرين، حيث كشفت الزيارة حالة الارتباك لدى محور الشر، تجاه تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإيراني، وتهدف للبحث عن طريق لإخراج النظام الإيراني من المأزق المتصاعد الذي يعيش فيه، ووصف الكثير من السياسيين زيارة تميم لإيران بهذه العبارة” عند العجم سجادة وعند العرب سيادة” تلك الجملة التي تحمل بين طياتها الكثير من المعاني وهي أن تميم كان يتعامل معاملة السادة والزعماء بين العرب ولكن العجم يعاملونه معاملة الذليل.