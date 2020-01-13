بالفيديو.. عيسى الغيث: الفكر المتشدد تمكن منا خلال 40 سنة ماضية

عادل الحربي(صدى):

أكد القاضي وعضو مجلس الشورى، الدكتور عيسى الغيث، اليوم الأحد، أن الفكر المتشدد الذي كان يسود في خلال السنوات الماضية هو سبب الأزمة فالأصل في الأشياء الإباحة.

وقال عيسى الغيث في مشاركته مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية: ” الفكر المتشدد تمكن منا خلال 40 سنة ماضية، فساهمنا في ” انتكاس فطرة الناس” بتحريم كل شيء، في حين أن الأصل في الأشياء الإباحة، وربينا الناس على أن كل شيء في الحياة بفتوى! وتفننا في التفريق بين المسلمين! “.

وأوضح ” الغيث ” : ” مواقع التواصل الاجتماعي أفرزت تيارا ثالثا من التطرف هو “التطرف الوطني” الذي يزايد على وطنيتك ويخونك!”؛ مضيفًا:” ‏حرية الحوار وتقبّل الاختلاف ضرورة، لكن هناك أشياء لا يُقبل فيها رأي ورأي آخر.. !! “.